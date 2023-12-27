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Курс валют на 27 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

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Курс валют на 27 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 27 грудня. / Фото: Associated Press

За добу валюта знизилася у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 грудня. Вартість долара – 37,36 грн - це на 16 коп. менше за курс попереднього дня. Євро впав аж на 21 коп., а злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 37,36 грн (-16 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 41,15 грн (- 21 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,49 грн (- 4 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,40 - 37,90 грн
  • "Ощадбанк" – 37,70 - 38,15 грн
  • "ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,45 – 38,05 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,35 – 38,05 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн
  • "Ощадбанк" – 41,35 - 41,95 грн
  • "ПУМБ" – 41,40 - 41,10 грн
  • "Укрсиббанк" - 41,10 - 42,00 грн
  • "Укрексімбанк" - 41,20 - 42,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,25 - 9,65 грн
  • "Ощадбанк" – 9,00 - 9,70 грн
  • "ПУМБ" – 9,20 - 9,75 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,00 грн.

Як повідомлялося, банкір Тарас Лєсовий розповів, яким буде курс валют на Новий рік. З його слів, наприкінці 2023-го ситуація на валютному ринку України буде досить обнадійливою. Можливо, чи не найкращою за весь поточний рік.

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Перегляди
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