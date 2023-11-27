Курс валют на 27 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро здорожчав.
На 27 листопада Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 36,04 грн.
Про це повідомляє НБУ.
Євро коштує 39,35 грн - здорожчав за вихідні на 8 копійок. Польський злотий коштує 9,01 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 38 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,4 грн. Продають за 41,5 грн.
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн
- "ПУМБ" – 37,20 – 37,80 грн
- "Укрсиббанк" - 37,05 – 37,55 грн
- "Укрексімбанк" - 37,15 – 37,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,30 - 41,10 грн
- "ПУМБ" – 40,40 - 41,10 грн
- "Укрсиббанк" - 40,00 - 40,90 грн
- "Укрексімбанк" - 40,55 - 41,25 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,94 - 9,49 грн
- "Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн
- "ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,40 грн
Нагадаємо, фінансові аналітики спрогнозували, яким буде курс валют цього тижня, від 27 листопада до 3 грудня. Більше про це читайте у новині.
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