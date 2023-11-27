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Курс валют на 27 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 27 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 27 листопада / Фото: pixabay.com

Євро здорожчав.

На 27 листопада Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 36,04 грн. 

Про це повідомляє НБУ.

Євро коштує 39,35 грн - здорожчав за вихідні на 8 копійок. Польський злотий коштує 9,01 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 38 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 40,4 грн. Продають за 41,5 грн.

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн
  • "Ощадбанк" – 37,20 - 37,80 грн
  • "ПУМБ" – 37,20 – 37,80 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,05 – 37,55 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,15 – 37,75 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
  • "Ощадбанк" – 40,30 - 41,10 грн
  • "ПУМБ" – 40,40 - 41,10 грн
  • "Укрсиббанк" - 40,00 - 40,90 грн
  • "Укрексімбанк" - 40,55 - 41,25 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,94 - 9,49 грн
  • "Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн
  • "ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн
  • "Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,40 грн

Нагадаємо, фінансові аналітики спрогнозували, яким буде курс валют цього тижня, від 27 листопада до 3 грудня. Більше про це читайте у новині.

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