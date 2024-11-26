Курс валют на 27 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко додає у ціні далі.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 26 листопада. Валюта зросла у ціні. Долар додав 7 коп, євро - 21 коп., злотий - 8 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,50 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,47(+21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,06 (+8 коп.)

Як повідомлялося, експерт Олександр Хмелевський розповів, яким буде курс долара в грудні. Він наголосив, що максимальний курс долара визначено на рівні 42,1 грн. У грудні курс на міжбанку не перевищить цієї позначки.

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