Курс валют на 27 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 лютого. Так, євро і злотий здорожчають на кілька копійок.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,33 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,59 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,65 (+2 коп.).

До слова, в Україні масово продають фальшиві долари. Шахраї навіть відкривають обмінники, в яких розповсюджують лише підроблену валюту.

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