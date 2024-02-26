Курс валют на 27 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американська валюта несуттєво втратить у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 лютого. Так, євро і злотий здорожчають на кілька копійок.
Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 38,33 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 41,59 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,65 (+2 коп.).
До слова, в Україні масово продають фальшиві долари. Шахраї навіть відкривають обмінники, в яких розповсюджують лише підроблену валюту.
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