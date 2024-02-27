Курс валют на 27 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 лютого. Вартість долара – 38,33 грн, що на 3 коп. менше за курс напередодні. Євро додав у ціні 3 коп., а польський злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,33 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,59 грн (0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,65 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,05 - 38,65 грн

"Ощадбанк" – 38,15 - 38,70 грн

"ПУМБ" – 38,20 - 38,70 грн

"Укрсиббанк" – 38,10 - 38,65 грн

"Укрексімбанк" – 38,10 - 38,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,15 - 42,15 грн

"Ощадбанк" – 41,30 - 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 41,15 - 42,05 грн

"Укрексімбанк" – 41,30 - 42,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,55 - 9,85 грн

"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,45 - 9,80 грн

Як повідомлялося, в Україні долар невпинно дорожчає. За останні два тижні американська валюта додала у вартості більш ніж на 60 копійок, до того ж були дні, коли курс збільшувався на 80 копійок. Фінансові аналітики вважають, що така тенденція продовжиться через кілька чинників, які все більше впливатимуть на девальвацію гривні.

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