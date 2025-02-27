Курс валют на 27 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України на 27 лютого зафіксував курс долара на рівні 41,64 грн, зміцнивши гривню на 10 копійок.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ на 27 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 43,63 гривні, зміцнивши гривню на 16 копійок порівняно з попереднім днем. Курс польського злотого становить 10,52 гривні, знизившись на 5 копійок.

Станом на 16:00 26 лютого на міжбанківському ринку котирування долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн, а євро – 43,66/43,68 грн. Готівковий курс долара в банках України на 27 лютого не змінився і становить 42,05 грн за долар, в той час, як курс євро зріс на 1 копійку, досягнувши 44,10 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці дедалі частіше надають перевагу зберіганню грошей поза банківською системою, що свідчить про зміну фінансових звичок у громадян.