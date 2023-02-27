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Курс валют на 27 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 27 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Фото: pixabay.com

Офіційний курс долара не змінився.

Національний банк України на 27 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здешевшав одразу на 18 копійок і коштує 38,64 грн.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Офіційний курс польського злотого знизився менше, ніж на 1 копійку від рівня попереднього тижня і становить 8,18 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 40,2 грн. Купують по 39,5 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 41,6 грн. Продають по 42,6 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" - 39,05 грн - 39,55 грн
"Ощадбанк" - 39,35 грн - 40,15 грн
"Укрексімбанк" - 39,45 грн - 39,95 грн
"Райффайзен" - 36,57 грн - 37,43 грн
ПУМБ - 39,00 грн - 40,00 грн

Курс євро в банках:

"Приватбанк" - 40,60 грн - 41,60 грн
"Ощадбанк" - 41,30 грн - 42,10 грн
"Укрексімбанк" - 41,55 грн - 42,25 грн
"Райффайзен" - 38,75 грн - 39,75 грн
ПУМБ - 41,00 грн - 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" - 8,15 грн - 8,90 грн
"Укрексімбанк" - 8,60 грн - 9,10 грн
"Райффайзен" - 8,50 грн - 9,30 грн
"Укргазбанк" - 8,00 грн - 9,00 грн

Раніше стало відомо, що Кабмін України очікує, що 2023 року курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін становитиме 30,6%.

Згідно з макропрогнозом, на початку 2023 року курс долара буде 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар. ВВП України зросте на 4,6%.

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