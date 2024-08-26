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Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 27 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют 27 серпня / Фото: Associated Press

Валюта додала в ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 серпня. Так, порівняно з понеділком, 26 серпня, валюта здорожчала.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,35 (+13 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 46,18 грн (+34 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,78 грн (+7 коп.)

Нагадаємо, експерти прогнозують стабільність на ринку валют. Головні причини – відсутність негативних для України новин і завершення сезону відпусток.

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