Курс валют на 27 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 5 копійок і становить 41,92 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,92 (-5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,91 (+24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,42 (+5 коп.)
Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".
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