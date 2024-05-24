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Курс валют на 27 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 27 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 27 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют 27 травня / Фото: ТСН.ua

Валюта додала у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 травня. Так, порівняно з п'ятницею, 24 травня, долар здорожчав ще на 19 копійок та становить 40,11 гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,11 (+19 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,49 грн (+18 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,21 грн (+6 коп.)

Нагадаємо, економіст спрогнозував, чи буде долар у червні по 40 гривень. З його слів, до наступного місяця нацвалюта може трішки девальвувати.

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