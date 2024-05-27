Курс валют на 27 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Після вихідних валюта стрімко додала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 травня. Долар додав 19 коп. Євро - 20 коп. Польський злотий - 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,11 грн (+19 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,49 грн (+18 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,21 грн (+6 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 39,80-40,40 грн
- "ПУМБ" – 39,90-40,40 грн
- "Укрсиббанк" – 39,60-40,25 грн
- "Укрексімбанк" – 39,80-40,40грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,95-43,95 грн
- "ПУМБ" – 43,20-43,80 грн
- "Укрсиббанк" – 42,95-43,85 грн
- "Укрексімбанк" – 42,90-43,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,40-10,40 грн
Як повідомлялося, в Україні долар нестримно дорожчає, побито всі рекорди. За минулий тиждень на готівковому ринку американська валюта не лише впевнено подолала позначку у 40 грн за долар, а й наблизилась до 41 грн.