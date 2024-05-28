Курс валют на 28 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро зростають.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 травня. Долар додав 19 коп. Євро - 27 коп. Польський злотий - 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,30 грн (+19 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,76 грн (+27 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,28 грн (+7 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,02-40,62 грн
- "ПУМБ" – 39,90-40,40 грн
- "Укрсиббанк" – 39,85-40,50 грн
- "Укрексімбанк" – 39,90-40,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,20-44,20 грн
- "ПУМБ" – 43,20-43,80 грн
- "Укрсиббанк" – 43,10-44,00 грн
- "Укрексімбанк" – 43,35-44,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,40-10,40 грн
Як повідомлялося, в Україні американська валюта вчергове б’є рекорди. Курс вже перевалив за 40 грн за долар. І навіть впритул наблизився до 41 грн. Що відбувається з курсом валют і який історичний рекорд вже встановлено - читайте у матеріалі ТСН.ua.
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