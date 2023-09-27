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Курс валют на 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 27 вересня. / Фото: Associated Press

Євро стрімко подешевшав.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро знизився ще на 11 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 38,76 грн (-11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,40 грн (-1 коп.).

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн
  • "Ощадбанк" – 37,65 - 38,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 37,70 - 38,50 грн
  • "ПУМБ" – 37,65 - 38,40 грн
  • "Укрсиббанк" - 37,50 - 38,10 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн
  • "Ощадбанк" – 40,35 - 41,35 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,45 - 41,45 грн
  • "ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн
  • "Укрсиббанк" - 39,75 - 40,75 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,47 - 8,67 грн
  • "Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн
  • "Укрексімбанк" – 8,50 - 8,95 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,80 грн.

Як повідомлялося, експерти спрогнозували, яким буде курс долара у жовтні. Зазначається, що другий місяць осені не принесе великих курсових коливань на готівковому ринку.

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Дата публікації
Перегляди
499
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