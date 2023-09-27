Курс валют на 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 27 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро знизився ще на 11 коп. Злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,76 грн (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,40 грн (-1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,65 - 38,30 грн

"Укрексімбанк" – 37,70 - 38,50 грн

"ПУМБ" – 37,65 - 38,40 грн

"Укрсиббанк" - 37,50 - 38,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,35 - 41,35 грн

"Укрексімбанк" – 40,45 - 41,45 грн

"ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн

"Укрсиббанк" - 39,75 - 40,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,47 - 8,67 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн

"Укрексімбанк" – 8,50 - 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,80 грн.

Як повідомлялося, експерти спрогнозували, яким буде курс долара у жовтні. Зазначається, що другий місяць осені не принесе великих курсових коливань на готівковому ринку.

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