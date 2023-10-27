Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар та євро здешевшали перед вихідними.

Національний банк України на 27 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,5 грн. Від учора він впав на 3 копійки. Євро за добу знизився одразу на 15 копійок і коштує 38,46 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого здешевшав на 1 копійку від рівня попереднього дня і становить 8,6 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,4 грн. Купують за 37,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,1 грн. Продають за 40,8 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,10 грн

"Укрексімбанк" – 37,40 - 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,30 - 37,85 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 - 40,40 грн

"Ощадбанк" – 39,85 - 40,80 грн

"Укрексімбанк" – 40,10 - 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,00 - 40,60 грн

"Укрсиббанк" – 39,30 - 40,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,53 - 9,05грн

"Ощадбанк" – 8,20 - 9,00 грн

"Укрексімбанк" – 8,75- 9,15 грн

"ПУМБ" – 8,65 - 9,15 грн

Нагадаємо, в Україні банки можуть змінити курс долара, утім, лише при купівлі. В обмінниках курсовий коридор перебуватиме в межах від 37,4 грн до 38,3 грн.

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