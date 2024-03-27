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Курс валют на 28 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 28 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Падіння долара

Зокрема, європейська валюта обвалиться одразу на 25 копійок.

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на четвер, 28 березня. Так, усі три популярні валюти – долар, євро та злотий – втратять у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,22 (-12 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,44 (-25 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,83 (-7 коп.).

До слова, раніше в НБУ повідомили, що поступово скасовують валютні обмеження в Україні, які були запроваджені одразу після повномасштабного вторгнення Росії.

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