Курс валют на 28 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на четвер, 28 березня. Так, усі три популярні валюти – долар, євро та злотий – втратять у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,22 (-12 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,44 (-25 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,83 (-7 коп.).

До слова, раніше в НБУ повідомили, що поступово скасовують валютні обмеження в Україні, які були запроваджені одразу після повномасштабного вторгнення Росії.

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