Курс валют на 28 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Зокрема, європейська валюта обвалиться одразу на 25 копійок.
Нацбанк України встановив офіційний курс валют на четвер, 28 березня. Так, усі три популярні валюти – долар, євро та злотий – втратять у ціні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 39,22 (-12 коп.)
Курс євро
1 євро – 42,44 (-25 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,83 (-7 коп.).
До слова, раніше в НБУ повідомили, що поступово скасовують валютні обмеження в Україні, які були запроваджені одразу після повномасштабного вторгнення Росії.
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