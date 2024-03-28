Курс валют на 28 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 28 березня. Вартість долара зменшилася на 10 коп. і становить 39,22 грн. Євро втратив у ціні 25 коп., а польський злотий - 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,22 грн (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,44 грн (-25 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,83 грн (-7 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,90 - 39,50 грн

"ПУМБ" – 39,10 - 39,60 грн

"Укрсиббанк" – 38,90 - 39,50 грн

"Укрексімбанк" – 38,90 - 39,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,05 - 43,05 грн

"ПУМБ" – 42,40 - 43,00 грн

"Укрсиббанк" – 42,05 - 42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,30 - 43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68 - 9,92 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,70 - 10,05 грн

Як повідомлялося, в Україні долар перевищив історичний рекорд. Так, офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.

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