Курс валют на 28 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта втратила у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 28 березня. Вартість долара зменшилася на 10 коп. і становить 39,22 грн. Євро втратив у ціні 25 коп., а польський злотий - 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,22 грн (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,44 грн (-25 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,83 грн (-7 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,90 - 39,50 грн
- "ПУМБ" – 39,10 - 39,60 грн
- "Укрсиббанк" – 38,90 - 39,50 грн
- "Укрексімбанк" – 38,90 - 39,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,05 - 43,05 грн
- "ПУМБ" – 42,40 - 43,00 грн
- "Укрсиббанк" – 42,05 - 42,95 грн
- "Укрексімбанк" – 42,30 - 43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,68 - 9,92 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн
- "Укрексімбанк" – 9,70 - 10,05 грн
Як повідомлялося, в Україні долар перевищив історичний рекорд. Так, офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.