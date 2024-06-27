Курс валют на 28 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Український Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 28 червня. Долар, євро після стрімкого падіння у ціні напередодні - знову зросли. Тим часом злотий втратив ще 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,53 грн (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,35 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,04 грн (-1 коп.)

Як повідомлялося, у Києві масово скуповують долари. Так, за п’ять місяців поточного року фізичні особи придбали 30% всієї готівкової валюти, це – 113,6 млн доларів. Столиця вчетверо випередила за цим показником будь-який інший регіон.

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