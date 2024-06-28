Курс валют на 28 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара, і євро після падіння знову пішла догори.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 28 червня. Долар додав 2 коп. Євро - 4 коп. Злотий – втратив 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,53 грн (+2 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,35 грн (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,04 грн (-1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн

"ПУМБ" – 40,40-40,90 грн

"Укрсиббанк" – 40,30-40,90 грн

"Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн

"ПУМБ" – 43,40-44,00 грн

"Укрсиббанк" – 43,00-43,95 грн

"Укрексімбанк" – 43,25-44,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,09-10,26 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрексімбанк" – 9,95-10,20 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, яким буде курс долара в липні. Наступного тижня на ринку курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими. Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх.

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