Курс валют на 28 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара, і євро після падіння знову пішла догори.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 28 червня. Долар додав 2 коп. Євро - 4 коп. Злотий – втратив 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,53 грн (+2 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,35 грн (+4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,04 грн (-1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
- "ПУМБ" – 40,40-40,90 грн
- "Укрсиббанк" – 40,30-40,90 грн
- "Укрексімбанк" – 40,30-40,90 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
- "ПУМБ" – 43,40-44,00 грн
- "Укрсиббанк" – 43,00-43,95 грн
- "Укрексімбанк" – 43,25-44,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,09-10,26 грн
- "ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
- "Укрексімбанк" – 9,95-10,20 грн
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, яким буде курс долара в липні. Наступного тижня на ринку курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими. Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх.
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