Курс валют на 28 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар залишається на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 28 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс ще на 10 коп. Злотий підвищився на 5 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,02 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,04 грн (+5 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,10 грн., купують за 36,70 грн. За євро пропонують 40,75 грн., продають за 41,00 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,60 - 37,50 грн
- "Райффайзен" – 36,65 - 37,55 грн
- ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн
- "Ощадбанк" – 40,00 - 41,15 грн
- "Райффайзен" – 40,25 - 41,25 грн
- ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" – 8,40 - 9,15 грн
- "Укргазбанк" – 8,50 - 9,50 грн
- ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн
Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть втратити частину пенсійних виплат. Йдеться про працевлаштованих пенсіонерів та ФОПів. Причина - несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.