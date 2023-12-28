Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко зросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 28 грудня. Вартість долара – 37,61- це на 25 коп. більше за курс попереднього дня. Євро виріс аж на 48 коп., а злотий - на 12 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 37,61 грн (+25 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,63 грн (+48 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,49 грн (+12 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 37,49 - 37,99 грн
- "Ощадбанк" – 37,70 - 38,15 грн
- "ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн
- "Укрсиббанк" - 37,40 – 38,05 грн
- "Укрексімбанк" - 37,35 – 38,05 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,20 - 42,20 грн
- "Ощадбанк" – 41,35 - 42,00 грн
- "ПУМБ" – 41,40 - 41,10 грн
- "Укрсиббанк" - 41,20 - 42,10 грн
- "Укрексімбанк" - 41,25 - 42,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,25 - 9,65 грн
- "Ощадбанк" – 9,00 - 9,70 грн
- "ПУМБ" – 9,20 - 9,75 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн. Купують за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,90 грн. Продають за 42,20 грн.
Як повідомлялося, у Мінекономіки зробили економічний прогноз на наступний рік. Зокрема, у міністерстві сподіваються, що у новому році з-за кордону до України повернуться щонайменше 1,5 млн людей.