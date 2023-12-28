Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 28 грудня. Вартість долара – 37,61- це на 25 коп. більше за курс попереднього дня. Євро виріс аж на 48 коп., а злотий - на 12 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,61 грн (+25 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,63 грн (+48 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,49 грн (+12 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,49 - 37,99 грн

"Ощадбанк" – 37,70 - 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" - 37,40 – 38,05 грн

"Укрексімбанк" - 37,35 – 38,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,20 - 42,20 грн

"Ощадбанк" – 41,35 - 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 41,10 грн

"Укрсиббанк" - 41,20 - 42,10 грн

"Укрексімбанк" - 41,25 - 42,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 - 9,65 грн

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,75 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн. Купують за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,90 грн. Продають за 42,20 грн.

Як повідомлялося, у Мінекономіки зробили економічний прогноз на наступний рік. Зокрема, у міністерстві сподіваються, що у новому році з-за кордону до України повернуться щонайменше 1,5 млн людей.

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