Курс валют на 28 липня: скільки коштують долар і євро

У четвер гривня до долара та євро ослабла.
Курс гривні до долара в банківських обмінниках 28 липня ослаб на 65 копійок – до 40,45 грн/дол. До євро гривня ослабла на 63 копійки – до 40,83 грн/євро.
Про це повідомляє Національний банк України.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,20 грн за дол., євро – 39,30 грн за євро.
Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.
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