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Курс валют на 28 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 28 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 28 липня. / Фото: Pexels

Курс євро рвонув угору.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 28 липня. Вартість долара не змінилася від 21 липня 2022 року. За добу євро підвищився аж на 27 коп. Злотий виріс на 5 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 40,72 грн (+27 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,19 грн (+5 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 36,70 грн. Купують за 37,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,70 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,90 - 37,50 грн
  • "Ощадбанк" – 36,80 - 37,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 37,00 - 37,80 грн
  • "Райффайзен" – 37,00 - 37,90 грн
  • ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 41,00 - 42,00 грн
  • "Ощадбанк" – 40,80 - 41,80 грн
  • "Укрексімбанк" - 41,20 - 42,20 грн
  • "Райффайзен" – 41,30 - 42,30 грн
  • ПУМБ – 41,00 - 42,00 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 9,03 - 9,27 грн
  • "Ощадбанк" – 9,35 - 9,35 грн
  • "Укрексімбанк" - 9,15 - 9,60 грн
  • ПУМБ – 9,00 - 9,45 грн

Нагадаємо, від 1 серпня деяких переселенців в Україні позбавлять виплат. Люди, які виїхали з країни, більше не отримуватимуть допомогу від держави.

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Дата публікації
Перегляди
1109
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