Курс валют на 28 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

На 28 листопада Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 36,21 грн. Він зріс одразу на 17 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро коштує 39,65 грн, він підскочив на 30 копійок. Польський злотий коштує 9,1 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 38 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,4 грн. Продають за 41,5 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 - 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,10 - 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,20 – 37,80 грн

"Укрсиббанк" - 37,00 – 37,50 грн

"Укрексімбанк" - 37,15 – 37,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,90 - 40,90 грн

"Ощадбанк" – 40,40 - 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,40 - 41,10 грн

"Укрсиббанк" - 40,00 - 40,95 грн

"Укрексімбанк" - 40,60 - 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,99 - 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 - 9,50 грн

"Райффайзен Банк" - 8,80 - 9,40 грн

Нагадаємо, фінансові аналітики спрогнозували, яким буде курс валют цього тижня, від 27 листопада до 3 грудня. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: