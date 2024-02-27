Курс валют на 28 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 28 лютого. Усі три валюти – долар, євро і злотий зростуть у ціні.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,42 (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,71 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,67 (+2 коп.).

Зауважимо, за оцінками банкірів, у березні на валютному ринку ледь не щодня відбуватиметься зміни. Курси можуть як зростати, так і знижуватися.

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