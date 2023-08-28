Курс валют на 28 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Офіційний курс євро і злотого також залишається стабільним.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,50 грн (0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,854 грн (0 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,60 грн. Купують за 38,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,25 грн. Продають за 42,07 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,75 - 38,35 грн

"Ощадбанк" – 37,95 - 38,75 грн

"Укрексімбанк" - 37,60 - 38,70 грн

"Райффайзен Банк" - 38,00 - 38,90 грн

"ПУМБ" - 38,00 - 39,00 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 41,00 - 42,00 грн

"Ощадбанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Укрексімбанк" - 41,40 - 42,40 грн

"Райффайзен Банк" - 41,40 - 42,60 грн

"ПУМБ" - 41,25 - 42,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,76 - 9,24 грн

"Ощадбанк" – 8,80 - 9,35 грн

"Укрексімбанк" - 9,00 - 9,45 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,60 грн

"ПУМБ" - 9,00 - 9,50 грн

Нагадаємо, за прогнозами експертів, у перехідний тиждень між літом і осінню, з 28 серпня по 3 вересня, долар і євро в обмінниках повільно дорожчатимуть.

Читайте також: