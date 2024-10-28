Курс валют на 28 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 28 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 41,31 грн. Він здорожчав на 5 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здорожчав на 17 копійок і коштує 44,71 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,25 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41,35 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,35 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" - 41,50-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн

"Ощадбанк" - 44,50-45,40 грн

"ПУМБ" – 44,40-45,00 грн

"Укрсиббанк" – 44,15-45,15 грн

"Укрексімбанк" – 44,50-45,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,25-10,40 грн

"Ощадбанк" - 9,95-10,65 грн

"Укрексімбанк" - 10,10-10,40 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Що очікувати від курсів як долара, так і євро на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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