Курс валют на 29 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними долар залишився без змін, а євро - здешевшало.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 29 березня. Вартість долара залишилася на рівні попереднього дня - 39,22 грн. Євро втратив у ціні 8 коп., а польський злотий - 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,22 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,36 грн (-8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,82 грн (-1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,85 - 39,45 грн

"ПУМБ" – 39,00 - 39,50 грн

"Укрсиббанк" – 38,95 - 39,55 грн

"Укрексімбанк" – 39,00 - 39,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,05 - 43,05 грн

"ПУМБ" – 42,30 - 42,90 грн

"Укрсиббанк" – 42,00 - 42,90 грн

"Укрексімбанк" – 42,30 - 43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,68 - 9,92 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,65 - 9,95 грн

Як повідомлялося, валютні обмеження в Україні, які Нацбанк запровадив одразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, поступово скасовують.

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