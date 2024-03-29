Курс валют на 29 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними долар залишився без змін, а євро - здешевшало.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 29 березня. Вартість долара залишилася на рівні попереднього дня - 39,22 грн. Євро втратив у ціні 8 коп., а польський злотий - 1 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,22 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,36 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,82 грн (-1 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,85 - 39,45 грн
- "ПУМБ" – 39,00 - 39,50 грн
- "Укрсиббанк" – 38,95 - 39,55 грн
- "Укрексімбанк" – 39,00 - 39,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 42,05 - 43,05 грн
- "ПУМБ" – 42,30 - 42,90 грн
- "Укрсиббанк" – 42,00 - 42,90 грн
- "Укрексімбанк" – 42,30 - 43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,68 - 9,92 грн
- "ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн
- "Укрексімбанк" – 9,65 - 9,95 грн
Як повідомлялося, валютні обмеження в Україні, які Нацбанк запровадив одразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, поступово скасовують.