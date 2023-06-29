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Курс валют на 29 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Курс валют на 29 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 29 червня. / Фото: Associated Press

Долар залишається на рівні 36,56 грн.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 29 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зменшився на 2 коп. Злотий - аж на 10 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 40,00 грн (-2коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 8,94 грн (-10 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,16 грн., купують за 36,90 грн. За євро пропонують 40,90 грн., продають за 41,20 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
  • "Ощадбанк" – 36,70 - 37,70 грн
  • "Райффайзен" – 36,65 - 37,55 грн
  • ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,20 - 41,20 грн
  • "Ощадбанк" – 40,20 - 41,30 грн
  • "Райффайзен" – 40,25 - 41,25 грн
  • ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 9,00 - 9,17 грн
  • "Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн
  • "Укргазбанк" – 8,50 - 9,50 грн
  • ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, що впливає на курс долара та яким він буде в липні. За словами експерта, основний фактор, який під час війни впливає на курс валют – це надходження міжнародної фінансової допомоги, вона його стабілізує. Зараз допомога надходить ритмічно і у великих обсягах, зазначив економіст.

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Дата публікації
Перегляди
345
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