Курс валют на 29 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар залишається на рівні 36,56 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 29 червня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зменшився на 2 коп. Злотий - аж на 10 коп.
Про це повідомляє Нацбанк.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 40,00 грн (-2коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,94 грн (-10 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 37,16 грн., купують за 36,90 грн. За євро пропонують 40,90 грн., продають за 41,20 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн
- "Ощадбанк" – 36,70 - 37,70 грн
- "Райффайзен" – 36,65 - 37,55 грн
- ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,20 - 41,20 грн
- "Ощадбанк" – 40,20 - 41,30 грн
- "Райффайзен" – 40,25 - 41,25 грн
- ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 9,00 - 9,17 грн
- "Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн
- "Укргазбанк" – 8,50 - 9,50 грн
- ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн
Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, що впливає на курс долара та яким він буде в липні. За словами експерта, основний фактор, який під час війни впливає на курс валют – це надходження міжнародної фінансової допомоги, вона його стабілізує. Зараз допомога надходить ритмічно і у великих обсягах, зазначив економіст.