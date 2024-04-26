Курс валют на 29 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок долар, євро та злотий трохи здешевшають.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 квітня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею 26 квітня, долар, євро та злотий дещо здешевшають. Падіння курсу усіх трьох валют буде незначним і становитиме менш ніж 10 копійок.
Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 39,60 (–7 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,44 (–8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,81 (–4 коп.)
Нагадаємо, НБУ найближчим часом планує скасувати низку валютних обмежень, які стосуються виплат за дивідендами бізнесу та імпорту послуг.
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