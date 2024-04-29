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Курс валют на 29 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 29 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 29 квітня / Фото: pixabay.com

Валюта здешевшала після вихідних.

Національний банк України на 29 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 39,6 грн. Він здешевшав одразу на 7 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро знизився на 8 копійок і коштує 42,44 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,81 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 39,9 грн. Купують за 39,7 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 42,75 грн. Продають за 42,9 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
"Укрсиббанк" – 39,35-39,90 грн
"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн
"Укрсиббанк" – 42,10-43,00 грн
"Укрексімбанк" – 42,25-43,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,70-9,92 грн
"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Раніше повідомлялося, що у травні на валютний ринок України впливатиме низка важливих факторів. Проте загальна стратегічна картина залишатиметься більш-менш сталою.

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