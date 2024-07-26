Курс валют на 29 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок коливання курсів трьох валют будуть незначними..

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 липня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею, 26 липня, долар та євро дещо впадуть у ціні. Натомість курс польського злотого зросте.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США – 41,09 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,63 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,44 (+ 5 коп.)

Нагадаємо, в Україні почнуть від 1 серпня вилучати з обігу старі банкноти номіналом 500 грн. Старі банкноти надалі залишатимуться чинним платіжним засобом, тож людині ніде не можуть відмовити у прийнятті таких грошей.

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