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Курс валют на 29 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 29 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара здешевшав / Фото: pixabay.com

Долар здешевшав після вихідних.

Національний банк України на 29 липня встановив офіційний курс долара на рівні 41,09 грн. Він здешевшав на 10 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро знизився на 5 копійок і коштує 44,63 грн.  Офіційний курс польського злотого становить 10,44 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41,25 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 45,1 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40, 85-41,45 грн
"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн
"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,10-45,10 грн
"ПУМБ" – 44,40-45,10 грн
"Укрсиббанк" – 44,30-41,30 грн
"Укрексімбанк" – 44,45-45,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,39-10,55 грн
"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
"Укрексімбанк" – 10,30-10,60 грн

Раніше повідомлялося, що під кінець липня гривня знову почала зміцнюватися і досить упевнено: стійкий низхідний тренд на безготівковому і готівковому ринках тривав увесь минулий тиждень.

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