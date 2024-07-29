Курс валют на 29 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 29 липня встановив офіційний курс долара на рівні 41,09 грн. Він здешевшав на 10 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро знизився на 5 копійок і коштує 44,63 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,44 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41,25 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,1 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40, 85-41,45 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,10-45,10 грн

"ПУМБ" – 44,40-45,10 грн

"Укрсиббанк" – 44,30-41,30 грн

"Укрексімбанк" – 44,45-45,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,39-10,55 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

"Укрексімбанк" – 10,30-10,60 грн

Раніше повідомлялося, що під кінець липня гривня знову почала зміцнюватися і досить упевнено: стійкий низхідний тренд на безготівковому і готівковому ринках тривав увесь минулий тиждень.

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