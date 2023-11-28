Курс валют на 29 листопада: як змінили позиції долар, євро і злотий

Національний банк України встановив на 29 листопада офіційний курс долара США, євро та польського злотого. Перші дві валюти зросли в ціні.

Про це свідчить інформація на сайті НБУ.

Курс валют на 29 листопада

Долар за добу додав у ціні одразу 15 копійок і в середу коштуватиме 36,36 грн.

Євро здорожачало на 16 копійок і його вартість становитиме 39,81 грн.

Водночас злотий не змінить своїх позицій коштуватиме 9,15 грн.

До слова, за оцінками експертів у грудні на безготівковому ринку України пануватиме режим "керованої гнучкості" – ситуація формуватиметься згідно з попитом та пропозицією. Грудень може дати розуміти, куди рухатиметься курс валют 2024 року.

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