Курс валют на 29 листопада: як змінили позиції долар, євро і злотий

Долар і євро "підстрибнули".
Національний банк України встановив на 29 листопада офіційний курс долара США, євро та польського злотого. Перші дві валюти зросли в ціні.
Про це свідчить інформація на сайті НБУ.
Курс валют на 29 листопада
- Долар за добу додав у ціні одразу 15 копійок і в середу коштуватиме 36,36 грн.
- Євро здорожачало на 16 копійок і його вартість становитиме 39,81 грн.
- Водночас злотий не змінить своїх позицій коштуватиме 9,15 грн.
До слова, за оцінками експертів у грудні на безготівковому ринку України пануватиме режим "керованої гнучкості" – ситуація формуватиметься згідно з попитом та пропозицією. Грудень може дати розуміти, куди рухатиметься курс валют 2024 року.
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