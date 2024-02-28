Курс валют на 29 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американська та європейська валюти різко впадуть у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 29 лютого. Так, долар, євро та злотий здешевшають.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 38,2 (-22 коп.)
Курс євро
1 євро – 41,29 (-22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,61 (-6 коп.).
До слова, фінансові аналітики попереджають, що в березні в Україні очікуються "валютні гойдалки". Тобто курси валют можуть і зростати, і знижуватися. Усе залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.
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