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Курс валют на 29 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 29 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долари / Фото: pixabay.com

Американська та європейська валюти різко впадуть у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 29 лютого. Так, долар, євро та злотий здешевшають.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,2 (-22 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,29 (-22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,61 (-6 коп.).

До слова, фінансові аналітики попереджають, що в березні в Україні очікуються "валютні гойдалки". Тобто курси валют можуть і зростати, і знижуватися. Усе залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.

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