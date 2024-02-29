Курс валют на 29 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 29 лютого. Вартість долара – 38,20 грн, що на 22 коп. менше за курс напередодні. Євро втратив у ціні 42 коп., а польський злотий - 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,20 грн (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,29 грн (-42 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,61 грн (-6 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,05 - 38,65 грн

"Ощадбанк" – 38,20 - 38,75 грн

"ПУМБ" – 38,20 - 38,70 грн

"Укрсиббанк" – 38,10 - 38,65 грн

"Укрексімбанк" – 38,20 - 38,80 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Ощадбанк" – 41,30 - 42,15 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,55 - 9,85 грн

"Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,45 - 9,80 грн

Як повідомлялося, в Україні відбудеться перерахунок пенсій від 1 березня. Пенсійні видатки зростуть у середньому на 3 млрд грн щомісяця.

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