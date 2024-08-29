Курс валют на 29 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 29 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 41,25 грн. Він здешевшав на 5 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро тим часом впав одразу на 23 копійки і коштує 45,87 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,67 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 46,2 грн. Продають за 45,95 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,65 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 45,20-46,20 грн

"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн

"Укрсиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрексімбанк" – 45,55-46,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,55-10,71 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрексімбанк" – 10,60-10,90 грн

Чи втримається стабільність в останній тиждень останнього місяця цьогорічного літа, що наразі краще робити з валютою – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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