Курс валют на 29 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу зріс у ціні на 1 коп. Злотий здешевшав на 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,51 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,82 грн (-2 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн. Купують за 39,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,50 грн. Продають за 42,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,55 - 38,15 грн

"Ощадбанк" – 37,95 - 38,75 грн

"Укрексімбанк" - 37,70 - 38,50 грн

"ПУМБ" - 38,00 - 39,00 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,80 - 41,80 грн

"Ощадбанк" – 41,05 - 42,05 грн

"Укрексімбанк" - 41,20 - 42,20 грн

"ПУМБ" - 41,25 - 42,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,80 - 9,26 грн

"Ощадбанк" – 8,80 - 9,35 грн

"Укрексімбанк" - 9,00 - 9,40 грн

"ПУМБ" - 9,00 - 9,50 грн

Нагадаємо, в Україні зросла реальна зарплата вперше від початку вторгнення. Так, у порівнянні із червнем 2022 року (13 957 грн), середня зарплата зросли на 14,7%.

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