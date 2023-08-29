Курс валют на 29 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Долар залишається без змін.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу зріс у ціні на 1 коп. Злотий здешевшав на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,51 грн (+1 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,82 грн (-2 коп.).
В обмінниках долар продають у середньому за 38,20 грн. Купують за 39,00 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,50 грн. Продають за 42,00 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,55 - 38,15 грн
- "Ощадбанк" – 37,95 - 38,75 грн
- "Укрексімбанк" - 37,70 - 38,50 грн
- "ПУМБ" - 38,00 - 39,00 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,80 - 41,80 грн
- "Ощадбанк" – 41,05 - 42,05 грн
- "Укрексімбанк" - 41,20 - 42,20 грн
- "ПУМБ" - 41,25 - 42,50 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,80 - 9,26 грн
- "Ощадбанк" – 8,80 - 9,35 грн
- "Укрексімбанк" - 9,00 - 9,40 грн
- "ПУМБ" - 9,00 - 9,50 грн
Нагадаємо, в Україні зросла реальна зарплата вперше від початку вторгнення. Так, у порівнянні із червнем 2022 року (13 957 грн), середня зарплата зросли на 14,7%.