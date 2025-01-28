Курс валют на 29 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 січня. Вартість долара знову зросла - після кількох днів зменшення. Євро стрімко втратило 36 коп. Злотий зменшився на 6 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 42,01 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,78 (-36 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,40 (-6 коп.)

Нагадаємо, експертка у галузі сільського господарства Лариса Гук повідомила, як зміняться ціни на продукти в Україні у першій половині 2025 року. З її слів, вартість деяких продуктів може зменшитися, але більшість цін будуть надалі зростати.

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