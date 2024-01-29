Курс валют на 29 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар здорожчав після вихідних.
Національний банк України на 29 січня встановив офіційний курс долара на рівні 37,78 грн. Він зріс одразу на 26 копійок.
Про це повідомив НБУ.
Євро здорожчав на 17 копійок і коштує 41,05 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,37 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують за 37,5 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41,2 грн. Продають за 42 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,60 - 38,20 грн
"Ощадбанк" – 37,75 - 38,30 грн
"ПУМБ" – 37,80 - 38,40 грн
"Укрсиббанк" – 37,60 - 38,30 грн
"Укрексімбанк" – 37,55 - 38,25 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн
"Ощадбанк" – 40,95 - 41,90 грн
"ПУМБ" – 41,30 - 42,00 грн
"Укрсиббанк" – 40,70 - 41,80 грн
"Укрексімбанк" – 41,10 - 41,90 грн
Курс злотого в банках
"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
"Укрексімбанк" – 9,10 - 9,45 грн
"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн
Раніше у НБУ попередили, що затримка з наданням Україні зовнішньої фінансової допомоги ЄС та США, а також невизначеність щодо термінів та обсягів подальших надходжень у 2024 році можуть негативно позначитися на валютному ринку та курсовій стабільності.
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