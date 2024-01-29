Курс валют на 29 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 29 січня встановив офіційний курс долара на рівні 37,78 грн. Він зріс одразу на 26 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро здорожчав на 17 копійок і коштує 41,05 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,37 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують за 37,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,2 грн. Продають за 42 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,60 - 38,20 грн

"Ощадбанк" – 37,75 - 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,80 - 38,40 грн

"Укрсиббанк" – 37,60 - 38,30 грн

"Укрексімбанк" – 37,55 - 38,25 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн

"Ощадбанк" – 40,95 - 41,90 грн

"ПУМБ" – 41,30 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 40,70 - 41,80 грн

"Укрексімбанк" – 41,10 - 41,90 грн

Курс злотого в банках

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

"Укрексімбанк" – 9,10 - 9,45 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,60 грн

Раніше у НБУ попередили, що затримка з наданням Україні зовнішньої фінансової допомоги ЄС та США, а також невизначеність щодо термінів та обсягів подальших надходжень у 2024 році можуть негативно позначитися на валютному ринку та курсовій стабільності.

Читайте також: