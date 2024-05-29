Курс валют на 29 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта далі зростає у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 29 травня. Долар додав 9 коп. Євро - 20 коп. Польський злотий - 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,39 грн (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,97 грн (+20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,34 грн (+6 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн

"ПУМБ" – 40,20-40,70 грн

"Укрсиббанк" – 40,05-40,70 грн

"Укрексімбанк" – 40,15-40,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн

"ПУМБ" – 43,50-44,10 грн

"Укрсиббанк" – 43,40-44,30 грн

"Укрексімбанк" – 43,75-44,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,14-10,30 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Райффайзен Банк" – 9,40-10,40 грн

Як повідомлялося, фінансисти дали прогноз щодо того, що буде з курсом долара в Україні найближчими місяцями. Так, триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.

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