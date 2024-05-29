Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курс валют на 29 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 29 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на 29 травня. / Фото: unian.net

Валюта далі зростає у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 29 травня. Долар додав 9 коп. Євро - 20 коп. Польський злотий - 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,39 грн (+9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,97 грн (+20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,34 грн (+6 коп.)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,25-40,85 грн
  • "ПУМБ" – 40,20-40,70 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,05-40,70 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,15-40,75 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 43,60-44,60 грн
  • "ПУМБ" – 43,50-44,10 грн
  • "Укрсиббанк" – 43,40-44,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 43,75-44,45 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,14-10,30 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Райффайзен Банк" – 9,40-10,40 грн

Як повідомлялося, фінансисти дали прогноз щодо того, що буде з курсом долара в Україні найближчими місяцями. Так, триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.

Читайте також

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація