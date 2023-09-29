Курс валют на 29 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 29 вересня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року.

Про це повідомляє НБУ.

Євро за добу знизився менше, ніж на 1 копійку і коштує 38,55 грн.

Офіційний курс польського злотого впав на 3 копійки від рівня попереднього дня і становить 8,31 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,8 грн. Купують за 38,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,8 грн. Продають за 41,8 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 - 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,45 - 38,30 грн

"Укрексімбанк" – 37,50 - 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

"Укрсиббанк" – 37,35 - 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,90 - 40,90 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,25 - 41,25 грн

"ПУМБ" – 39,75 – 40,75 грн

"Укрсиббанк" – 39,55 - 40,55 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,40 - 8,60 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 9,00 грн

"Укрексімбанк" – 8,50 - 8,90 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

Нагадаємо, експерти назвали три удари, які можуть обвалити гривню вже у вересні. Долар може здорожчати найближчим часом, вважають фінансові аналітики.

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