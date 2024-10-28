Курс валют на 29 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 жовтня. Вартість долара зросла, а євро і злотого – зменшилася.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,32 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,69 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,27грн (-1 коп.)

Як повідомлялося, в Україні пропонують запровадити обов'язкову накопичувальну пенсію. Обов'язковий накопичувальний внесок становитиме 1% від бази нарахування в перший рік, 2% – у другий рік. Від третього року цей внесок становитиме 3%. Його сплачуватимуть і працівники, і роботодавці.

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