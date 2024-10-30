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Курс валют на 31 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 31 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 31 жовтня. / Фото: Національний банк України

Гривня зміцнилася щодо долар.

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 31 жовтня. Вартість долара зменшилася, а євро і злотого – зросла.

Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку. 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,27 (-10 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,63 грн (+4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,27 грн (+1 коп.)

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" уточнили, у яких випадках дружина може отримати пенсію чоловіка. 

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