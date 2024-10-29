Курс валют на 29 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро втратив 2 коп. Злотий - 1 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,32 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,69 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,27 грн (-1 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 41,05-41,60 грн

"Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,15-44,15 грн

"Ощадбанк" - 44,50-45,35 грн

"ПУМБ" – 44,50-45,00 грн

"Укрсиббанк" – 44,30-45,20 грн

"Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,15-10,30 грн

"Ощадбанк" - 9,85-10,55 грн

"Укрексімбанк" - 10,10-10,40 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" уточнили, у яких випадках дружина може отримати пенсію чоловіка.

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