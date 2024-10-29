Курс валют на 29 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вартість долара далі зростає.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро втратив 2 коп. Злотий - 1 коп.
Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 41,32 (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,69 грн (-2 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,27 грн (-1 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
- "Ощадбанк" - 41,15-41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 41,05-41,60 грн
- "Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,15-44,15 грн
- "Ощадбанк" - 44,50-45,35 грн
- "ПУМБ" – 44,50-45,00 грн
- "Укрсиббанк" – 44,30-45,20 грн
- "Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,15-10,30 грн
- "Ощадбанк" - 9,85-10,55 грн
- "Укрексімбанк" - 10,10-10,40 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
Як повідомлялося, у застосунку "Дія" уточнили, у яких випадках дружина може отримати пенсію чоловіка.
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