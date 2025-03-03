Курс валют на 3 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта стрімко здешевшала на початку робочого тижня.

Національний банк України на 3 березня встановив офіційний курс долара на рівні 41,43 грн. Він впав на 8 копійок.

Про повідомляє сайт НБУ.

Євро тим часом здешевшав одразу на 38 копійок і коштує 43,11 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,38 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,65 грн.

За євро в обмінниках пропонують 44 грн. Продають за 43,8 грн.

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин повідомив, що обмінний курс на валютному ринку залишатиметься передбачуваним, оскільки він базується на попиті та пропозиції валют.