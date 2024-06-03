Курс валют на 3 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта рвонула догори після вихідних.
Національний банк України на 3 червня встановив офіційний курс долара на рівні 40,53 грн. Він здорожчав на 3 копійки.
Про це повідомляє НБУ.
Євро підскочив одразу на 17 копійок і коштує 43,98 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,31 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 40,8 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 44,3 грн. Продають за 44,7 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,50-41,10 грн
"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
"Укрсиббанк" – 40,40-41,10 грн
"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 43,47-44,75 грн
"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн
"Укрсиббанк" – 43,70-44,80 грн
"Укрексімбанк" – 44,00-44,80 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,19-10,73 грн
"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
"Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн
Чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.