Курс валют на 3 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 3 червня встановив офіційний курс долара на рівні 40,53 грн. Він здорожчав на 3 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро підскочив одразу на 17 копійок і коштує 43,98 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,31 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 40,8 грн.

За євро в обмінниках пропонують 44,3 грн. Продають за 44,7 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,50-41,10 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,40-41,10 грн

"Укрексімбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,47-44,75 грн

"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн

"Укрсиббанк" – 43,70-44,80 грн

"Укрексімбанк" – 44,00-44,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,19-10,73 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

"Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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