Курс валют на 3 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 3 квітня. Вартість долара на 25 коп. більше за курс попереднього дня. Євро додав у ціні 14 коп., а польський злотий - 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,32 грн (+25 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,27 грн (+14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,83 грн (+1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,00 - 39,60 грн

"ПУМБ" – 38,90 - 39,40 грн

"Укрсиббанк" – 38,90 - 39,45 грн

"Укрексімбанк" – 38,95 - 39,55 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,95 - 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,75 - 42,75 грн

"Укрексімбанк" – 42,15 - 42,5 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 - 9,93 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,95 грн

"Укрексімбанк" – 9,65 - 9,95 грн

Як повідомлялося, від 1 квітня 2024-го українцям збережуть можливість оформлення субсидій на комуналку, водночас сума компенсації зменшиться через дострокове завершення опалювального сезону.

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