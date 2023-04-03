Курс валют в Україні на 3 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України на 3 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн. Він не змінювався від 21 липня 2022 року. Євро за вихідні здешевшав на 5 копійок і коштує 39,73 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого здешевшав менше, ніж на 1 копійку від рівня попереднього тижня і становить 8,5 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,5 грн. Купують за 37 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,5 грн. Продають за 41 грн.

Курс долара в банках:

"Приватбанк" – 37,25- 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,50 грн

"Укрексімбанк" – 37,50 - 38,30 грн

"Райффайзен" – 36,57 - 37,43 грн

"ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн



Курс євро в банках:

"Приватбанк" – 38,95 - 40,95 грн

"Ощадбанк" – 39,95 - 40,95 грн

"Укрексімбанк" – 40,90- 41,30 грн

"Райффайзен" – 39,75 - 40,95 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 - 8,80 грн

"Ощадбанк" – 8,52 - 8,80 грн

"Укрексімбанк" – 8,60 - 9,05 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,00 грн

Раніше повідомлялося, що у квітні в Україні курс долара буде перебувати у межах 37,00-39,00 гривень за один долар, якщо не відбудеться жодних виняткових подій.

Долар подешевшав: що відбувається - фінансовий експерт Сергій Фурса

Читайте також: