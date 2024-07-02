Курс валют на 3 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

У середу вартість євро не зміниться, а долар виросте у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 3 липня. Так, порівняно з попереднім днем долар здорожчав на 10 копійок, проте вартість євро залишилась незмінною.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,74 (+10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,69 (-0 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,09 (-7 коп.)
Нагадаємо, банкір зробив цікавий прогноз, яким буде курс долара в липні. Перший тиждень липня для валютного курсу стане базовим на весь місяць.
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