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Курс валют на 3 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 3 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив офіційний курс валют на 3 липня. / Фото: Національний банк України

Долар далі зростає у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 3 липня. Долар додав ще на 10 коп.. Євро залишився без змін. Злотий - втратив 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 40,74 грн (+10 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,69 грн (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,11 грн (-7 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,40-41,00 грн
"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
"Укрсиббанк" – 40,35-40,95 грн
"Укрексімбанк" – 40,40-40,99 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,10-44,10 грн
"ПУМБ" – 43,60-44,20 грн
"Укрсиббанк" – 43,10-44,10 грн
"Укрексімбанк" – 43,45-44,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,03-10,20 грн
"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн
"Укрексімбанк" – 9,95-10,25 грн

Як повідомлялося, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин оцінив, що буде з курсом доларом у липні. З його слів, Нацбанк досяг запланованих показників курсу гривні до долара і зафіксував їх, тому поки очікувати змін не варто.

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